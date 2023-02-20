سول وطوكيو: بيونج يانج أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي في اتجاه البحر

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قال الجيش الكوري الجنوبي والحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تغريدة عبر تويتر صباح اليوم أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي".

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن الصاروخ الباليستي غير المحدد أطلق باتجاه البحر الشرقي، والذي يعرف أيضا ببحر اليابان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأحد تدريبات جوية مشتركة ردا على إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، والتي - بناء على تصميمها- يمكن أيضا تزويدها برأس حربي نووي.

يشار إلى أن الوضع حاليا في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويخشى مراقبون من أن تكون بيونج يانج على وشك إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.