ميدو عن أزمته مع اتحاد الكرة: البعض يكذب على الهواء

رد أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، على تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكره، بشأن حصول علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على الرخص التدريبية.

وكان ميدو قد اتهم اتحاد الكرة بمخالفة لوائح الكاف بشأن تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للجبلاية دون حصوله على الرخص التدريبية اللازمة لشغل هذا المنصب، قبل أن يخرج جمال علام في الإعلام ليؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «الناس بتكذبني على الهواء، ويقولون إن علاء نبيل لديه الرخصة برو".

وأضاف: "علاقتي بعلاء نبيل جيدة.. وليس لدي أزمة في تعيينه منصب آخر عن منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، لأن ليس لديه الرخصة برو، وأنا لا أصلح لهذا المنصب أيضًا، لأن ليس لدي تلك الرخصة، وأنا لا أطمح للمناصب".

وتابع: "ناصر لاورجيت، المدير الفني لاتحاد الكرة السعودي يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد كوت ديفوار هو لودوفيتش باتيلي، يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد ليبيا هو رامون كاتارا، يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد فرنسا يملك الرخصة برو من اليويفا".

وأكمل: "بعض الإعلاميون يشخصنون الأمور، أنا غيور على بلدي، ويجب أن يكون المدير الفني لاتحاد الكرة حاصل على الرخصة برو، من أجل تطبيق قواعد الفيفا".

وأتم: "ستحولوني للجنة الانضباط لأنني أقول كفى ما حدث، ويجب أن نعمل بشكل صحيح؟ إلى متى سنظل نتحدث عن الأخطاء في الكرة المصرية ولا أحد يحاسب المخطئ؟".