حسام حسن يحضر مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لمباراة سيراميكا و الجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الجولة ١٣ للدوري الممتاز.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

وكان حسام حسن قد تعرض لوعكة صحية عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي بعدما تناول وجبة سمك، وفي ظل معاناته من نزلة برد وتناوله علاجا تسبب في هبوط في الدورة الدموية ونقله إلى المستشفى.