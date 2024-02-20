زيلينسكي: الوضع على خط المواجهة صعب للغاية

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قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة للقوات بالقرب من الجبهة الشرقية يوم الاثنين بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا في محاولة لحشد حلفاء كييف، وأكد لاحقا أن الوضع على خط المواجهة لا يزال "صعبا للغاية".

وقال زيلينسكي وهو يقدم ميداليات للقوات المقاتلة خلال مراسم في مركز قيادة بالقرب من مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف التي مزقتها الحرب: "أنا سعيد لوجودي هنا ولرؤيتكم اليوم ".

ووصف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء الاثنين، الوضع بأنه "صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة".

وأضاف: "إنهم يستفيدون من التأخير في المساعدات لأوكرانيا".

كما أعرب زيلينسكي عن أسفه لـ "نقص المدفعية" وكذلك "الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية" والأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف: "نعمل مع شركائنا بأقصى جهد ممكن لاستئناف وتقديم الدعم".

وتوقف الزخم في ساحة المعركة في أوكرانيا لعدة أشهر واستبدل زيلينسكي مؤخرا الكثير من القيادات العسكرية في أهم تغيير منذ بدء الحرب.

وانسحبت القوات الأوكرانية في مطلع الأسبوع من أفدييفكا وهي بلدة في منطقة دونيستك كانت موضع نزاع شديد.