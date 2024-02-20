أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا ‏أثرتا بشكل كبير على الاقتصاد المصري، قائلا: «لا أحد عاقل يستطيع أن ينكر هذا، مصر كانت تعتمد بشكل كبير ‏على استيراد الحبوب والزيوت والسياحة من أوكرانيا وروسيا».‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الإثنين، أن الأزمات الخارجية كشفت هشاشة الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني من ارتفاع الإنفاق العام والاقتراض ‏السريع قبل بدء هذه الأزمات.‏

وأضاف أن خروج الأجانب من البورصة المصرية قبل بدء الحرب الروسية بـ 3 أشهر كان علامة على وجود مشكلة ‏في سعر الصرف وقيمة الجنيه المصري، قائلا: «قبل الحرب الروسية بدأ يقال وقتها إن سعر الصرف غير سليم ‏وسوف يحدث انهيارا في قيمة الجنيه، والقطاع الخاص بالفعل والإنتاج كانا متعثرين، والديون زادت وبدأت علامات ‏المشكلة قبل بدء الحرب الروسية، ثم بدأت الحرب وأثرها على مصر كان فادحا».‏

وأكد أن مصر لم تكن في حالة جيدة لتلقي صدمات الأزمات الخارجية، والتي أظهرت عدم قدرة الاقتصاد المصري ‏على الصمود في مواجهة الأزمات، متابعا: «عندما حدث الأزمتان كان بالفعل وضعنا منهكا والأزمات الخارجية كانت ‏كاشفة وأثرها كان مضاعفا؛ لأن الدولة لم تكن في حالة جيدة تسمح بتلقي الأزمات».‏