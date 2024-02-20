إطلاق سراح هشام قاسم بعد قضاء فترة حبسه 6 أشهر في سب وقذف كمال أبو عيطة

غادر الناشر والناشط السياسي هشام قاسم محبسه صباح اليوم، عائدا إلى منزله، بعد قضائه فترة العقوبة المدان بها 6 أشهر في قضية سب وقذف الوزير السابق كمال أبو عيطة.

أعلن ذلك محاميه ناصر أمين عبر حسابه على "فيسبوك".

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية، قد قضت في 16 سبتمبر الماضي بحبس هشام قاسم 6 أشهر بتهمة سب وقذف القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضابط وفردي شرطة بقسم السيدة زينب.

وتضمن الحكم وفقًا لما ورد بمنطوق المحكمة حبس قاسم 3 شهور بتهمة سب أبو عيطة، و3 شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بسداد تعويض قدره 10 آلاف جنيه.

تفاصيل القضية:

وتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم في مباحث الإنترنت في 29 يوليو الماضي يتهمه فيه بالسب والقذف على خلفية بوست نشره الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحدث فين عن قضية قديمة فتحتها مباحث الأموال العامة لأبو عيطة.

وفي تحقيقات النيابة العامة، أنكر قاسم تهمة السب والقذف، مؤكدًا أن هجومه على أبو عيطة جاء على خلفية حوار صحفي أجراه الأخير بأحد المواقع قال فيه: "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 الاف جنيه على ذمة التحقيق في بلاغ أبو عيطة، إلا أنه أمتنع عن سداد الكفالة، وبناء عليه تحفظ قسم السيدة زينب عليه لحين عرضه على النيابة في ضوء امتناعه عن سداد الكفالة.

وفي تلك الأثناء حرر ضابط شرطة وفردا أمن بقسم شرطة السيدة زينب محضرًا ضده بتهمة التعدي عليهم بالقول لدى إبلاغه بقرار الكفالة، وبناء على ذلك المحضر أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضيتين، وفي اليوم التالي أمرت بإحالته محبوسًا للمحاكمة.