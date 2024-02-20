نفذت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أماني علي تامر، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن، علياء محمد، ورئيس قسم أسرة وطفولة بإدارة بندر المنيا، بسايم بهجت، زيارة ميدانية للجمعية المصرية لحماية الأطفال بالمنيا.

شملت الزيارة مؤسسة تربية البنات، حيث تم المرور على الغرف، والقاعات، والمطبخ، والمخازن، والتحدث مع البنات للتعرف على مشكلاتهن واحتياجاتهن، كما ناقشت وكيل المديرية معهن كيفية قضاء أوقات فراغهن.

كما شملت الزيارة دار المغتربات، حيث تم المرور على الغرف، والمطبخ، وورشة النجارة، والتي تقوم بتصنيع الأثاث، والمشغل، كما تضمنت، أيضًا الزيارة حديقة الطفل، كما تم التعرف على المشكلات والعمل على حلها.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة جميع الأنشطة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا في مجال رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسريةو الوقوف على نقاط القوة والعمل على تنميتها، ومدى جودة مستوى الخدمات المقدمة للأطفال في مؤسسات الجمعية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالاهتمام بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتعليمات ياسر بخيت مدير المديرية والتعرف على مشكلات واحتياجات الأطفال، العمل على حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي، أهمية رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم.