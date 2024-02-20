رئيس الوزراء السويدي يزور المجر الجمعة المقبل

بعد فترة تأجيل طويلة، من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست.

وطلب زعيم حزب "فيدس" الحاكم، ماتي كوتشيس، من رئيس البرلمان إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل.

ونشر كوتشيس نسخة من الطلب على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها، وافقت اللجان في البرلمان بالفعل على التصديق. وكل ما يتبقى الآن هو موافقة المجلس.

وعلى الفور استقبلت الحكومة السويدية هذه الأنباء بترحاب.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي: "بالطبع نحن نرحب بهذا".

وكان ممثلو حزب فيدس قد اشترطوا أن يزور رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بودابست من أجل التصديق.

وأعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن كريسترسون سيزور بودابست يوم الجمعة تلبية لدعوة نظيره المجري فيكتور أوربان، قبل الموافقة المأمولة من البرلمان المجري.

وكان كريسترسون قد أشار في السابق إلى أن الزيارة بعد التصديق على الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" تبدو أكثر منطقية.

ويتضمن جدول أعمال الزعيمين عقد محادثات حول التعاون في مجال السياسات الأمنية والدفاعية والاستعدادات لرئاسة المجر المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع.

وذكرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في بودابست، دون تقديم أي مصادر، أن المجر ستتسلم أربع طائرات مقاتلة من طراز جريبن من السويد. ولم يتم تقديم تفاصيل عن هذه الصفقة المزعومة.

وتسعى المجر إلى شراء تلك الطائرات منذ عام 2022. ولدى البلاد بالفعل في الخدمة 14 طائرة عسكرية من هذا الطراز من السويد بموجب عقد إيجار ينتهي في عام 2026. وستحصل المجر بعد ذلك على ملكية الطائرات.

وقال أوربان يوم السبت في خطابه عن حالة الأمة إن السويد اتخذت إجراءات قد تؤدي إلى اتفاق للانضمام إلى الناتو. ولم يدل بأي تصريحات علنية حول صفقة الأسلحة المزعومة.

ويشار إلى أن المجر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، والبالغ عددها 31، التي لم تصدق على انضمام السويد بعد. ويجب على جميع الدول الأعضاء التوقيع على الطلبات قبل قبول دولة جديدة.

وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تقدمت السويد بطلب للحصول على عضوية الناتو مع فنلندا في مايو 2022.

تم قبول فنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين في التحالف في بداية أبريل من العام الماضي.