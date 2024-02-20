زياد بهاء الدين: على الحكومة تغيير المسار الاقتصادي وإرسال رسالة واضحة للمستثمرين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية هو الخطوة الأولى لعلاجها، مؤكدا أن إنكار الأزمة لن يفيد.
وأبدى خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، تحفظه الشخصي إزاء بعض التصريحات الرسمية التي تُشير إلى انتهاء الأزمة الاقتصادية مبكرًا، لا سيما أن المجتمع لا يزال يعاني من آثارها على مختلف المستويات والطبقات بل وفي كل المجالات.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات على المدى القصير والطويل لحل الأزمة، موضحا أن حل الاضطراب في سوق الصرف يعد أهم خطوة على المدى القصير ومسألة ضرورية لا يمكن ارجاؤها، خاصة في ظل حالة الترقب للانفراج في سوق الصرف مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوقع تدفقات نقدية أخرى.
وأعرب عن أمله في أن تُكلل الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم بالنجاح في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاتفاقات ستُتيح قدرًا من العملة الأجنبية لتجاوز اضطراب سعر سوق الصرف إلى حد ما، بالإضافة إلى تخفيف عبء سداد أقساط الديون الخارجية الضخمة خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل.
وطالب الحكومة أن تُصدر رسالة واضحة للشعب والمستثمرين بأن هناك تغيرًا حقيقيًا سيحدث في المسار الاقتصادي، مشددا أن هذا التغير يجب أن يكون مقنعًا وأن يُظهر أن أسلوبًا جديدًا في تناول المسألة الاقتصادية حتى يُؤمن المستثمر المصري قبل الأجنبي بوجود أسلوب جديد في تناول المسألة الاقتصادية.