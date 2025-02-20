روسيا وبيلاروس تجريان تدريبا عسكريا مشتركا في سبتمبر

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قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن روسيا وبيلاروس ستجريان تدريبا عسكريا مشتركا في سبتمبر المقبل، في إطار جهود للجارتين والحليفتين لتوسيع نطاق علاقاتهما العسكرية وسط القتال في أوكرانيا.

وقال فاليري ريفنكو، مسؤول الدفاع البيلاروسي إن تدريب "زاباد" أو (الغرب) سيتضمن مشاركة أكثر من 13 ألف جندي.

وأضاف أنه ستتم دعوة مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعات حقوقية ومنظمات أمنية عبر الأطلسي لمراقبة التدريبات.

وسمح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يعتمد على مساعدات الكرملين ودعمه، لروسيا باستخدام أراضي بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا المجاورة في 2022 وباستضافة بلاده بعض الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.

واقتحمت القوات الروسية أوكرانيا من بيلاروس في 24 فبراير 2022 بعد تدريب مشترك مع الجيش البيلاروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري إن الانتشار العسكري الروسي في بيلاروس، المحاذية للاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يمهد الساحة لشن هجوم محتمل.

ونفت روسيا مرارا المزاعم التي أفادت بأنها قد تهاجم دولا أعضاء بحلف الناتو.