أعلن المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية بجامعة أسيوط، عن تنظيم دورة تدريبية لتعليم اللغة اليابانية (المستوى الأول)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير، بإشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا مراد، مدير المركز ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط ومؤسسة اليابان بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في بيان اليوم الخميس، إن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التواصل باللغة اليابانية، والتعريف بالثقافة اليابانية، وذلك من خلال أساتذة متخصصين معتمدين من مؤسسة اليابان بالقاهرة، مؤكدًا أهمية الدورة التدريبية للطلاب والباحثين من أبناء الجامعة.

من جانبها أضافت الدكتورة دينا مراد، مدير المركز ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط ومؤسسة اليابان بالقاهرة، أن الدورة التدريبية تتضمن تعريف المشاركين بأسس التحاور والمحادثة باللغة اليابانية، من خلال مجموعة من المحاضرات العلمية في التحدث، والاستماع، والقراءة باللغة اليابانية، وتكون مدتها 48 ساعة، بواقع ساعتين يوم السبت عن طريق (Online)، وساعتين يوم الثلاثاء داخل الجامعة، ومن المُقرر أن تواصل الدورة فعالياتها خلال شهر رمضان من خلال (Online) فقط.

جدير بالذكر أن التسجيل في الدورة التدريبية، وسداد الرسوم يتم من خلال التوجه إلى المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الثالث، جناح (د)، أو من خلال التواصل مع المركز: