فريق كويتي أمريكي يحقق في وفاة جنديين كويتيين خلال تدريب مشترك

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، تكليف فريق فني مشترك من الجانبين الكويتي والأمريكي، للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء، خلال التمرين الثنائي المشترك «ملاحظ الصحراء / 4»، وذلك بتوجيهات من وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح.

وبحسب ما نشرته صحيفة «القبس»، أكد وزير الدفاع الكويتي خلال تواجده، صباح اليوم الخميس، في موقع الحادث بمنطقة الأديرع، أن هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت مقتل اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية.

وذكرت رئاسة الأركان أن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة.

وأجرى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح اليوم الخميس، زيارة إلى مستشفى الجهراء للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء، خلال التمرين المشترك (ملاحظ الصحراء/ 4).

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي، إن الشيخ عبدالله الصباح استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول الأوضاع الصحية للمصابين واطمأن على حالتهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.