قيادات الأوقاف وعضو الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية يبحثان التعاون المشترك

الأوقاف: الخطاب الديني الحقيقي يجمع ولا يفرق والتنوع إرادة الله في أرضه

بحث الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مع شينغ قوانغتشنغ عضو الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ورئيس مؤسسة الدراسات الصينية للأراضي الحدودية، والوفد المرافق له، أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وتعزيز المشاركة في المنتديات العلمية المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

وفي بداية اللقاء، أشاد رسلان، بأهمية التعاون الثقافي والديني بين البلدين، ناقلا تحيات وزير الأوقاف إلى الوفد، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية في إطار رسالتها؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير.

واستعرض الجانب الصيني، أهم جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية في منطقة شينجيانغ خصوصًا وفي الصين عمومًا، مع الإشارة إلى أن حرية الاعتقاد وممارسة العبادة مكفولة لكل المواطنين بنص الدستور الصيني.

وأشاد بدور الوزارة في تعزيز قيم السلام والتسامح والحوار بين الأمم، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تحقيق الوئام الاجتماعي ومكافحة التطرف وترسيخ المواطنة.

وأعقب ذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول آفاق التعاون الممكنة على مستوى المنح الدراسية والتدريب والإصدارات وغيرها من أجل التوسع في التعاون الثقافي بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما استعرض الجانبان، الجهود المبذولة في ترسيخ الفكر الوسطي في الصين من خلال مؤسساتها الوطنية.

وأكد الطرفان، أهمية تعظيم التعاون في المجالات العلمية والثقافية والدينية، بما يعزز قيم التعايش المشترك.

ومن جانبهم، أوضح قيادات الوزارة، أن مصر دولة المواطنة الكاملة التي إذا اقترنت بالوعي الرشيد أصبحت درعًا للوطن من كل المهددات والأخطار، وأن التنوع إرادة الله في أرضه، وينبغي اعتبار التنوع من أسباب القوة والتماسك في الدول، مستشهدين بمصر وتجربتها في العناية بدور العبادة على صعيد الإنشاء والإعمار المادي والروحي، وأن التراكم الحضاري المصري قد جعل من مصر نموذجًا يحتذى في التسامح والانفتاح كما أشاد بذلك الوفد الصيني.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الصيني، عن إعجابه بالنهضة التنموية المتحققة في مصر، وعن اهتمام الصينيين بالحضارة المصرية القديمة، وعن رغبتهم في تكرار الزيارة إلى مصر وتطلعهم إلى تبادل الزيارات الرسمية واستقبال وفد من الوزارة للصلاة في المساجد في الصين والتجول في مناطقها الأثرية المتنوعة حضاريًا.

وأهدت قيادات الوزارة، إلى الوفد الصيني نسخًا من كتاب الوزير "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين" باللغة الصينية؛ تأكيدًا لحرص الوزارة على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وبيان المنهج العلمي في الرصد والتحليل والتفنيد لكل مزاعم التطرف وحجج المتطرفين.