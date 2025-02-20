وزير الدفاع الأمريكي يقترح 50 مليار دولار من البرامج الملغاة لتمويل أولويات ترامب

وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث القوات المسلحة بتحديد 50 مليار دولار من البرامج التي يمكن إلغاؤها العام المقبل، وذلك بهدف إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس دونالد ترامب.

وأكد هيجسيث التزامه بإعادة تخصيص نفقات البنتاجون لدعم المقاتلين بشكل مباشر. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قال روبرت ساليسيس، القائم بأعمال نائب وزير الدفاع، إن "وقت الإعداد قد انتهى"، مشددا على أن "البيروقراطية المفرطة" والبرامج التي تستهدف التغير المناخي أو ما وصفه بـ "البرامج التقدمية مثل مبادرات التنوع والمساواة والإدماج" ستكون ضمن الأهداف الرئيسية للتخفيضات.

وأضاف ساليسيس: "لتحقيق تفويضنا من الرئيس ترامب، فإننا نسترشد بأولوياته، بما في ذلك تأمين حدودنا، وبناء القبة الحديدية لأمريكا، وإنهاء البرامج الحكومية الراديكالية وغير الضرورية مثل مبادرات التنوع والمساواة".

يشار إلى أن "القبة الحديدية لأمريكا" هي مشروع دفاعي شامل يهدف إلى إنشاء نظام متعدد الطبقات للدفاع الجوي، حيث صرح ترامب سابقا بضرورة أن يشمل القدرة على إسقاط الصواريخ القادمة من الفضاء.

وتمثل هذه التخفيضات المقترحة حوالي 8% من ميزانية الجيش، لكن لم يتضح بعد أي من برامج البنتاجون المتعلقة بالتنوع والمساواة أو مكافحة تغير المناخ، مثل شراء وقود بديل للطائرات أو تعزيز قدرة القواعد العسكرية على مقاومة الكوارث المناخية، ستُستهدف تحديدا أو ما إذا كانت ستوفر بالفعل 50 مليار دولار.