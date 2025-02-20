الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

صوت مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بفارق ضئيل في صالح تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يمهد الطريق لوضعه على رأس أبرز وكالة لإنفاذ القانون الفيدرالي في البلاد، رغم شكوك من جانب الديمقراطيين بشأن مؤهلاته ومخاوفهم من أنه سينفذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويلاحق خصوم الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

وقال السيناتور ديك دوربين، وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي، لزملائه قبل التصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 صوتا: "لا أستطيع تخيل اختيار أسوأ من هذا".

وكانت عضوتا مجلس الشيوخ سوزان كولينز من ولاية ماين وليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا الجمهوريتين الوحيدتان اللتان عارضتا التعيين.