وزير داخلية السودان يشجب استضافة كينيا «عناصر إرهابية متمردة» للإضرار بأمن بلاده

شجب وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، موقف الحكومة الكينية باستضافة عناصر المليشيا "الإرهابية المتمردة" وأشخاص متحالفين معها على أراضيها للاضرار بأمن واستقرار السودان.

ووصف سايرين الموقف الكيني، بأنه يمس بوحدة السودان، ولا يحترم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مخالفته لمبادئ الاتحاد الأفريقي ومواثيق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء السودان (سونا) اليوم الخميس.

وأشاد الوزير، خلال حديثه للمؤتمر التنويري الرابع عشر لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء(سونا) والذي استضاف اليوم قوات حماية الحياة البرية، بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الكينية، أمس الأربعاء، إنها مستعدة لدعم جهود السلام في السودان، وذلك بعد يوم من اتهام الخرطوم لكينيا بانتهاك سيادتها من خلال استضافة اجتماع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في العاصمة نيروبي.

وفي بيان، وصف السودان خطوة كينيا باستضافة الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بأنها "بمثابة عمل عدائي"، خاصة أنها سبقت الإعلان المخطط لإنشاء حكومة موازية من جانب قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة خارجية كينيا، إن البلاد تستضيف العديد من اللاجئين السودانيين ولديها تاريخ في تسهيل الحوار "دون أي دوافع خفية".