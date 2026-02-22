كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن رفضها للتوجهات الحديثة في صناعة الدراما، مشددة على أهمية الرقابة على الأعمال الفنية في ظل حشو العديد من المشاهد بمحتوى لا علاقة له بالموضوع الأساسي، وأحيانًا يكون استفزازيًا ومبالغًا فيه بهدف جذب «التريند» أو زيادة المشاهدات.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»، إنها تؤيد وجود رقابة على الأعمال الدرامية في ظل إدراج مشاهد لا تخدم السياق الدرامي، مضيفة: «بتكون استفزازية وزيادة عن اللزوم ومعلومة عشان التريند، أنا أكره التريند ومش عارفة مين اللي اخترعها وسمحوا بيها إزاي، الشهرة صعبة دلوقتي، وأي حد عايز يعمل تريند يعمل كارثة».

وأضافت غادة عبد الرازق أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة للانتشار السريع، مشيرة إلى أن أي شخص يمكنه الوصول إلى الشهرة في وقت قصير جدًا مقارنة بالماضي، قائلة: «زمان كانوا عشان يهدوا نجاح أو نجم كان صعب جدًا؛ لأن كان في وسيلة الجرائد والمجلات ومسؤول عنها مفكرين، ومكانوش بينقادوا خلف مهاترات، وكان النجم عند الصحافة أهم من أي شيء، دلوقتي ممكن يوقعوا النجم في 7 ساعات».

وشددت على أن هذه التغيرات تؤثر على جودة الأعمال الفنية وتضع النجوم تحت ضغط مستمر، مؤكدة أهمية العودة إلى أساليب إنتاج أكثر احترامًا للمحتوى والقيم الفنية، بعيدًا عن السعي السريع وراء «التريند» والشهرة اللحظية.