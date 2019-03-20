المفوضية الأوروبية تغرم جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية تغريم شركة "جوجل" بـ49ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية باستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات "أدسنس" التابعة لها.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن "جوجل عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية وحصنت نفسها من الضغط التنافسي"، مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة.

وأضافت في بيان، :"هذا غير قانوني وفقا لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية"، مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.