 خبير صحي سويسري: السلالات الجديدة من كورونا أكثر فتكا - بوابة الشروق
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خبير صحي سويسري: السلالات الجديدة من كورونا أكثر فتكا

وكالات:
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 12:35 ص

قال مستشار الشؤون الداخلية المسؤول عن الصحة العامة في سويسرا، آلان بيرسيت إن الأبحاث أظهرت أن سلالات جديدة من فيروس كورونا، بما في ذلك البريطانية، أكثر فتكا من الفيروس الأصلي.

وأضاف بيريست في مؤتمر صحفي، الجمعة: "لقد فكرنا لفترة طويلة وقلنا أن الخيارات الجديدة أكثر عدوى، لكنها لا تؤدي إلى زيادة في معدل الوفيات.. أن المتغيرات الجديدة للفيروس أكثر فتكا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

في سياق متصل، أعلن رئيس القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أصبحت البديل السائد للفيروس في أوروبا.

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