وزيرة الصحة: خصصنا جرعات من لقاح كورونا لأغراض الحج والسفر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت لقاحات سينوفارم وأسترازينكا وسبوتنك، وحاليًا في إطار تسجيل لقاح جونسون أند جونسون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أنه تم تخصيص مجموعة من جرعات لقاحات كورونا لأغراض الجح والسفر، في حالة كان من ضمن شروط استكمال إجراءات السفر إذا تم فتحه خلال الأيام المقبلة.

وذكرت أن تعاقد مصر على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي سيوفرها التحالف الدولي يعكس قوة النظام الصحي، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على أكثر من 20% من احتياجتها التقدم بخطة من 10 محاور توضح قدرة النظام الصحي على توزيع ومتابعة التطعيمات.

وأوضحت أن مصر تمكنت من الحصول على التعاقد بـ 40 مليون جرعة بعد تقدمها بهذه الخطة، مؤكدة أن التحالف الدولي سيتيح لمصر جرعات أخرى بسعر مدعم بعد توريد الكمية المتعاقد عليها.