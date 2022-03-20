جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 469 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 469 مليونا و714 ألفا و863 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و74 ألفا و560 وفاة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بأكثر من 79.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ971 ألفا و87 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ657 ألفا و389 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 516 ألفا و479 وفاة.