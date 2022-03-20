النرويج تسجل 1999 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النرويج، 1999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد صفر حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و378 ألفا و238 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 2169 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 11 مليونا و256 ألفا و775 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.