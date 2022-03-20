روسيا وأوكرانيا: مخاوف من مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في هجوم على ميكولايف

تسود مخاوف بشأن مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين في هجوم روسي على ثكنات عسكرية بمدينة ميكولايف يوم الجمعة.

وقال مصدر لبي بي سي إن نحو 200 جندي كانوا ينامون في الثكنات عندما أصابت ثلاثة صواريخ روسية القاعدة الواقعة على الحافة الشمالية لمدينة ميكولايف. وقال مصدر آخر إن نحو 57 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن بشأن عدد الضحايا.

وعثر عمال الإنقاذ على أحد الناجين يوم السبت، أي بعد 30 ساعة من الهجوم.

وانتشل المنقذون الرجل ونزلوا به على نقالة من فوق جبل من الأنقاض، لينقلوه بسيارة إسعاف إلى وسط المدينة.

لكن مع انخفاض درجات الحرارة في ميكولايف الليلة الماضية إلى أقل من ست درجات مئوية، ربما لا يكون هناك المزيد من الناجين.

واتهم فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في المنطقة، القوات الروسية بضرب "الجنود النائمين بصاروخ بطريقة جبانة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جندي يدعى مكسيم قوله "انتشلت 50 جثة على الأقل لكننا لا نعرف عدد الجثث الأخرى تحت الأنقاض."

وتجري أعمال الإنقاذ في الموقع وسط مخاوف من وقوع هجمات روسية جديدة.

وأثناء رفع الأنقاض والكتل الخرسانية، فجأة صرخ الجنود الذين يحرسون القاعدة وطلبوا من الصحفيين البحث عن ملجأ للاحتماء فيه، بعد سماع قوي في السماء ربما كان لطائرة أو صاروخ.

وبعد ثوان، سُمع دوي انفجار خفيف في مكان ما في الشمال الشرقي للمدينة.

وكان هناك قصف عنيف خلال الليل في جنوب ميكولايف، وهي مدينة مازالت تقف عائقا منذ أسابيع، أمام تقدم القوات الروسية غربا على طول ساحل البحر الأسود.

كما أفادت تقارير بأنه تم الكشف عن فرق استطلاع روسية، كانت تعمل على تحديد مواقع أهداف عسكرية للهجوم في المدينة.

وعلى الرغم من صفارات الإنذار المتكررة في ميكولايف، لا تزال المدينة هادئة نسبيا، حيث ظهر الكثير من الناس والمركبات في الشوارع.