التموين: لن يتصرف أحد في جرام واحد من القمح خارج نطاق المنظومة

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أسعار السلع انخفضت نتيجة الوفرة والرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى اتخاذ الدولة إجراءات سريعة في زيادة المخزون الاستراتيجي.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أنه «لا يستطيع شخص ما أن يتاجر بجرام قمح هذا العام خارج المنظومة»، متابعًا: «كل واحد هيتحرك بكيلو قمح لازم ياخد تصريح من هذه الجهات: الشركة العامة للصوامع والبنك الزراعي والشركة المصرية للصوامع».

وأوضح أنه حتى إذا باع المزارع المحصول الخاص به أثناء الزراعة، فإن المشتري يجب أن يورد الـ12 أردبا المنصوص عليهم في القرار، مضيفًا أن علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بعمل مسح شامل بين كل من مديرية الزراعة ومديرية التموين وإدارة الزراعة ووزارة التموين ومكتب التموين والجمعيات الزراعية، للحصر على أرض الواقع لتوريد القمح بالكامل للدولة.

وتابع: «لن يجرؤ أحد على التصرف في جرام واحد من القمح خارج نطاق هذه المنظومة»، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول إلى حجم توريد من خمسة إلى ستة ملايين طن هذا العام.

وأكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة تتحمل أعباء زيادة الأسعار، من خلال تحمل زيادة 15 مليار جنيه في توريد القمح وزيادة أعباء الدعم في رغيف الخبز المدعم والذي يصل إلى 51 مليار جنيه.