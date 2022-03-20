بريطانيا: روسيا تواصل محاصرة مدن في شرق أوكرانيا وحققت تقدما محدودا الأسبوع الماضي

بيّن تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل محاصرة عدد من المدن في شرق أوكرانيا.

وأضاف التقييم أنه خلال الأسبوع الماضي، "حققت القوات الروسية تقدما محدودا في السيطرة على هذه المدن؛ ولتعويض ذلك، كثفت روسيا من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية، ما أدى إلى حدوث دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين".

ورجح التقييم أن "تواصل روسيا استخدام القصف المكثف لدعم الهجمات على المناطق الحضرية، بينما تسعى للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل، على حساب المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين".