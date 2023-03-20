رنا رئيس تنتهي من تسجيل حلقات مسلسلها الإذاعي الجديد «كارت أحمر»

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انتهت الفنانة رنا رئيس والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعي "كارت أحمر"، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على "الراديو 9090".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على "راديو 9090" الساعة 3.20 يوميا.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

يذكر أن "الراديو 9090"، أعلنت تقديم 3 مسلسلات كوميدية هذا الموسم على محطتها وهم "أحلام شهرزاد" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، و"كارت أحمر"، ومسلسل "مين فى دول؟"، بطولة إيمان السيد، ومحمد نشأت، إلى جانب عدد كبير من البرامج التاريخية والدينية والفنية المتنوعة التى يقدمها الراديو طوال شهر رمضان المبارك.