الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان

نجت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، من تصويت على مذكرتين لحجب الثقة بهدف إسقاطها بسبب قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان مراقبو حركة الملاحة الجوية يستعدون اليوم للبدء في إضراب، حيث دعت هيئة الطيران المدني إلى إلغاء 30 % من الرحلات الجوية في مطار أورلي قرب العاصمة، و20 % من الرحلات في مطار مرسيليا جنوب البلاد.



كما دعا مراقبو الامتحانات الثانوية إلى البدء في إضراب بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين، لكن النقابات العمالية دعتهم إلى إلغاء الإضراب وعدم التأثير على الطلاب.



ومساء الأحد، تجمّع مئات المعارضين للمشروع في وسط العاصمة باريس في تحرّك يرمي إلى "ممارسة الضغط" على السلطة.