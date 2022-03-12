هل تفضي معلومات عن كلاب الراكون في الصين إلى معرفة أصل كوفيد 19؟

وتشير هذه التسلسلات إلى أن كلاب الراكون كانت موجودة في السوق وربما تكون قد أصيبت أيضا بفيروس كورونا وهو ما يقدم دليلا جديدا بشأن سلسلة الانتقال التي وصلت في نهاية المطاف إلى البشر.

وتقول المجموعة الاستشارية في بيانها إن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها فرض في وقت لاحق قيوداً على الوصول إلى تلك المعلومات "للسماح بمزيد من التحديث للبيانات على ما يبدو".

وقد ناقش مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذا الموضوع مع زملائهم الصينيين، الذين أوضحوا أن البيانات الجديدة كان من المقرر استخدامها لتحديث نسخة مبدئية من دراسة أعدت عام 2022. ووفق البيان فإن المركز الصيني كان يعتزم تقديم الدراسة إلى مجلة نيتشر العلمية.

ويقول مسؤولو الصحة العالمية إن هذه المعلومات، رغم أنها ليست قاطعة، فإنها تقدم خيطا جديدا في التحقيق لمعرفة أصول كوفيد وإنه لا بد من مشاركتها فورا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الجمعة "هذه البيانات لا تقدم إجابة نهائية عن السؤال المتعلق بكيفية بدء وباء كورونا ولكن كل جزء من البيانات مهم لتقريبنا أكثر من تلك الإجابة".

وتابع "هذه البيانات كان يمكن، وكان لا بد من مشاركتها قبل 3 سنوات". وأضاف غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تواصل دعوة الصين "للتحلي بالشفافية في تبادل البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة ومشاركة النتائج".

وقد كلفت منظمة الصحة المجموعة الاستشارية بمواصلة التحقيق في أصول وباء كورونا الذي أودى بحياة نحو 7 ملايين شخص حول العالم.

رد صيني

من جهته، قال جورج جاو الأستاذ بمعهد علم الأحياء الدقيقة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها-في رد على سؤال من وكالة رويترز عن سبب عدم نشر التسلسلات سابقا- إن هذه البيانات تم تحليلها حديثاً ولم تأت بجديد. وأضاف أن المبادرة العالمية لمشاركة بيانات إنفلونزا الطيور هي التي حذفت التسلسلات وليس العلماء.