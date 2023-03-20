 تبون: خفض أسعار النقل البحري والجوي بـ50% بمناسبة رمضان للجزائريين بالخارج - بوابة الشروق
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تبون: خفض أسعار النقل البحري والجوي بـ50% بمناسبة رمضان للجزائريين بالخارج

( د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 8:51 م
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري، بشكل استثنائي في شهر رمضان، بنسبة 50%، لصالح أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن هذا القرار الذي أعلنه تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، يهدف للسماح للجزائريين المهاجرين إن أرادوا، قضاء الشهر الفضيل، في أحضان عائلاتهم ووطنهم، نظرا للمتاعب الاقتصادية، في بلدان إقامتهم.

كما وجه تبون، خلال ذات الاجتماع، بإعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد "استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة"، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده وتطويره، مع تسريع عملية فتح خطوط جوية، نحو عواصم دول إفريقية.

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