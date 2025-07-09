مهاجم ريال مايوركا يعود إلى حسابات برشلونة

أفادت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، عاد يفكر في الاهتمام بضم المهاجم مارك دومينيك، لاعب ريال مايوركا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن دومينيك يحظى بمتابعة دقيقة من قبل كشافي برشلونة منذ فترة طويلة، مع إمكانية ضمه هذا الموسم إلى صفوف فريق الرديف يالعملاق الكتالوني.

وأشارت أن العلاقة الجيدة مع وكيل أعمال اللاعب قد تسهل، بيني زهافي، في إنهاء المفاوضات، لا خاصة أن زهافي نفسه يتولى أيضًا وكالة أعمال المدرب هانز فليك مدرب البارسا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.