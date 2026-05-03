اليابان: احتواء حريق الغابات في مقاطعة إيواتي

أعلنت بلدة أوتسوتشي بمقاطعة إيواتي شمال شرق اليابان أنه تم احتواء حريق الغابات الذي اندلع في 22 أبريل.

وذكرت حكومة المقاطعة أن الحريق أتى على حوالي 1633 هكتارا، مما يجعله ثاني أكبر حريق في المقاطعة. وكان أكبر حريق قد اندلع في مدينة أوفوناتو في فبراير 2025، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

ودمر أحدث حريق إجمالي 8 منازل ومبان أخرى وتسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وفي مؤتمر صحفي، عقد بعد ظهر أمس السبت، قال كوزو هيرانو، عمدة بلدة أوتسوتشي، إنه تم إبلاغه من قبل رئيس إدارة الإطفاء في البلدة أنه يمكن احتواء الحريق الآن.

ويواصل حوالي 600 رجل إطفاء محلي العمل للتأكد مما إذا كان قد تم إخماد الحريق بشكل كامل أم لا.