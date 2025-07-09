النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل زوجته في المقطم: عذبها 4 ساعات دون رحمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته عمدًا داخل شقتهما بمنطقة المقطم، بزعم شكه في سلوكها، دون وجود أي دليل.

وخلال الجلسة، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي كشف تفاصيل الواقعة المروعة، مؤكدًا أن المتهم تجرد من مشاعر الرحمة، وأقدم على تعذيب زوجته لمدة قاربت 4 ساعات بـ"سلك كهربائي وعصا خشبية"، بعد أن ساورته شكوك حول علاقتها بشخص آخر، دون سند أو إثبات.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم تعاطى مواد مخدرة قبل ارتكاب الجريمة، مما أفقده السيطرة على نفسه، ودفعه لتنفيذ اعتداء وحشي على زوجته في محاولة لانتزاع اعتراف مزعوم.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة في القانون على المتهم، لما اقترفه من جريمة بشعة في حق زوجته، مؤكدة أن ما حدث لا يمت للإنسانية بصلة، ويستوجب الردع.

وكانت وجهت النيابة للمتهم في أمر الإحالة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتعاطي المواد المخدرة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني، وأحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.