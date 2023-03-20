طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو التشويقي للنسخة الجديدة من برنامج "حبر سري"، والذي ستقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، في شهر رمضان 2023، وتختلف هذه النسخة عن المواسم الأربعة الماضية حيث ستقدم فقرات جديدة مع كبار نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي.

وظهرت الإعلامية أسما إبراهيم، في البرومو الأول لبرنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، وسط أجواء جديدة على البرنامج تبدو عليها أجواء الرعب مع عرض بعض مقتطفات من تصريحات ضيوفها في رمضان، وسط أجواء تبدو عليها الإثارة والتشويق للجمهور قبل قدوم شهر رمضان.

وحقق برنامج "حبر سري"، نجاحا كبيرا خلال عرض مواسمه السابقة، حيث استضاف باقة من أقوى نجوم الفن والاعلام والرياضة في مصر والوطن العربي منذ نسخته الأولى، وتصدر الترند واهتمامات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع كل نجم يحل ضيفا على البرنامج.