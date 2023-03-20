افتتاح معرض منتجات المدارس الفنية ببيلا في كفر الشيخ

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افتتح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ومحمد السبكي، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، اليوم الإثنين، معرض منتجات مدارس التعليم الفني على مستوى مدارس التعليم الفني بإدارة بيلا، بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية بنين.

وشهد وقائع الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية ببيلا، والمعلمين المشرفين على المعرض.

ويشارك في المعرض 4 مدارس على مستوى إدارة بيلا التعليميمة «مدرسة بيلا الثانوية الصناعية بنات - مدرسة بيلا الثانوية الصناعية بينن - مدرسة بيلا الثانوية الفندقية - مدرسة بيلا الثانوية الزراعية».

ويضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة من مشغولات يدوية وأعمال الخرز والتطريز والإبرة والمفروشات، ولوحات فنية ومنتجات زراعية مثل الألبان ومشتقاتها، والمربات والعصائر والمخللات و الخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

وأوضح عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، أن 4 مدارس للتعليم الفني ببيلا شاركت بمنتجاتها المتمثلة في كل المواد المتنوعة والغذائية وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق، مشاركة من التعليم في التخفيف عن كاهل المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية استعداداً لاستقبال الشهر المعظم.

وشدد على الالتزام بجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، في إطار توجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.