الأونروا: 71 ألف طفل و17 ألف أم في غزة بحاجة إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف)، خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2025، وفقًا للتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن هذا الرقم يمثّل زيادة بنسبة 250٪ عن التقديرات السابقة.

وأشارت إلى أن «جميع سكان القطاع يعانون من انعدام أمن غذائي حاد»، متوقعة أن يحتاج 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم إلى علاج فوري من سوء التغذية الحاد.

ولفتت إلى أن «آلاف الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية المنقذة للحياة جاهزة خارج غزة، لكنها لا تدخل بسبب الحصار»، مشددة على ضرورة رفع الحصار فورًا؛ للسماح بوصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.