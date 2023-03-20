شيكابالا يقترب من العودة للمشاركة في تدريبات الزمالك

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حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على التواصل مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وصانع العابه للاطمئنان على حالته وذلك عقب عودة الفريق نن الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد.

وخسر الزمالك من شباب بلوزداد بثنائية نظيفة ليودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بينما لم يكن شيكابالا ضمن خيارات المدرب جوسفالدو فيريرا نظرا لمعانته من حالة اعياء.

وخضع شيكابالا لفحوصات طيبة وتحاليل للدم أثبتت سلامته وجاهزيته للعودة للمشاركة في التدريبات من جديد بانتظار الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في مران الثلاثاء