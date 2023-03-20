البنك المركزي التايواني يتوقع استمرار معدل التضخم المرتفع لفترة طويلة

قال ين تسونج تا، نائب محافظ البنك المركزي التايواني، إن مشكلة التضخم المرتفع في تايوان "ليست مشكلة قصيرة الأجل"، مشيرا إلى استمرار التضخم أعلى من مستوى 2% المستهدف للشهر التاسع عشر على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب المحافظ القول، ردا على أسئلة أعضاء البرلمان، إن البنك سيضع في الحساب معدلات التضخم والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي عند مراجعة السياسة النقدية.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد التايواني خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تراجع الصادرات.

ويتوقع البنك المركزي التايواني زيادة تقديرات مؤشر أسعار المستهلك خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل لمراجعة السياسة النقدية وأسعار الفائدة.