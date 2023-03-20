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باريس سان جيرمان يؤجل إقالة جالتيه حتى نهاية الموسم

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 1:12 م

أجل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الإطاحة بكريستوف جالتيه، المدير الفني الحالي حتى نهاية الموسم، بالرغم من تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية على أن إدارة سان جيرمان ستقوم بحسم مصير جالتيه بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربه من ملاك النادي أن تأجيل حسم ملف جالتيه جاء من أجل عدم تصدير صورة بالاستسلام للضغوط مع كل أزمة، كما أن إقالته بعد عام واحد من رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ستعني هدم مشروع النادي الجديد الذي بدأته الإدارة في الصيف الماضي.

ولفتت ليكيب أن جالتيه يواجه أزمة حقيقة مع باريس سان جيرمان وهي كثرة الإصابات بالإضافة إلى عدم جودة الصفقات التي تم إبرامها في الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل حاليا باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.


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