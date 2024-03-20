انتشال جثتين وإنقاذ 180 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس التونسية

أعلن الحرس الوطني في تونس، اليوم الأربعاء، عن انتشال جثتين لمهاجرين وإنقاذ 180 آخرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في عمليات اعتراض بسواحل صفاقس.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان لها، إن وحدات الحرس البحري أحبطت أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية، ولم تشر إلى توقيت العمليات.

ويجري اعتراض المهاجرين يوميا على السواحل التونسية. وتعد صفاقس نقطة انطلاق رئيسية لقوارب المهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية القريبة سعيا وراء حياة أفضل.

وفي 2023 لقي أكثر من 1300 مهاجر، كانوا انطلقوا من سواحل تونس، حتفهم في البحر، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة.