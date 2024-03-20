الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة المصري

عاد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري لتدريباته من جديد مساء أمس الأربعاء، استعدادا لمباراة المصرى المرتقبة في الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز والمحدد لها أول ابريل المقبل.

وجاءت عودة الفريق السكندري للتدريبات في أعقاب الراحة التي منحها طارق العشرى المدير الفني للفريق، للاعبين بعد المباراة الودية التي أقيمت امام سموحة وانتهت بفوز الأخير بثلاثه أهداف مقابل هدفين.

ووجه العشري انذارا شديد اللهجة للاعبين بانتظام في المران ورفضة التام لقبول أي اعذار في ظل حساسية النقطة، خلال المواجهات الثلاثة المتبقية أمام الكبار وخاصة الثلاثي المصري والأهلي والزمالك.

ويسعى الاتحاد السكندري لإنهاء الموسم في مركز متقدم، يؤهله للمشاركة في إحدى البطولات القارية أو العربية في الموسم الجديد.