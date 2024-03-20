تابعت نقابة السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة ما يحدث من حرائق في استديوهات التصوير لحظة بلحظة.

وأجرى مسعد فودة اتصالات بصناع الأعمال التي طالها الحريق وهي مسلسل "المعلم"، حيث بعث برسائل مؤازرة معبرا عن حزنه الشديد على ما حدث وأنه يقف جنبا إلى جنب معهم.

وقال "فودة" إن حريق حارة سديو الأهرام التي يعود تاريخها غلى عام 1986 أحزنه بشدة فهي تمثل تراثا مهما ومن أهم مقتنيات السينما المصرية تم فيها تصوير مئات الأعمال المهمة بداية من فيلم "الجوع" وحتى مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان.

وأرسل نقيب السينمائيين برقيات مؤازرة لصناع مسلسل "المعلم"، قائلا "المسلسل صنع حالة فنية العمل بين جمهور الدراما العربية، وما حدث في حارة استديو الأهرام مؤكد أنه لن يعيق مسيرة النجاح، وبرغم حزننا الشديد على تلك الأيقونة التي ضاعت بسبب الحريق لن يقف حائلا دون استمرار وتطور صناعتنا الفنية المهمة التي تمثل جزءا من تاريخنا.

وأضاف" فودة ": نحمد الله أنه لم يصب أحدا بأذى من أبنائنا وإخواننا في العمل، ونتمنى أن تتواصل مسيرة العمل الإبداعي، ونشد على أيديكم، ونساندكم في تلك المسيرة.



كما تابع نقيب السينمائيين عن كثب ما حدث من حريق في ديكورات مسلسل" جودار "، وأجرى اتصالات بصناع العمل وأرسل برقيات يعبر فيها عن دعم النقابة لهم، ومنهم النجم ياسر جلال، ومحمد السعدي رئيس مجلس إدارة" ميديا هوب وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمؤلف أنور عبد المغيث، ومحمد سري مدير المشروعات بشركة ميديا هوب، ومصطفى العوضي رئيس شركة أروما ستوديوز، ومهندس الصوت حسن أبو جبل، ومن ميديا هوب أيضا إيهاب جوهر، وتامر مرتضى رئيس مجلس إدارة شركة أروما ستوديوز، والمنتج الفني أيمن عبد الحفيظ، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومدير التصوير تيمور تيمور، والمخرج إسلام خيري.

وتمنى نقيب السينمائيين السلامة للجميع، متمنيا أن تستمر مسيرة الأعمال الفنية المصرية بقوتها حيث إنها تمثل القوة الناعمة لمصر وشعبها.