السيدة انتصار السيسي مهنئة بذكرى انتصار العاشر من رمضان: علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، قائلة إنه «انتصار يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث».

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء: «نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت ومازالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير».

وأمس الثلاثاء، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذى أقامته القوات المسلحة بهذه المناسبة، بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.