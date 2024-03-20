فلسطين تطالب بمعاقبة إسرائيل لانتهاكها اتفاقيات اليونيسكو

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة إسرائيل لانتهاكها اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في قطاع غزة، وتدميرها للمباني الثقافية والتاريخية.



جاء ذلك وفق بيان خارجية فلسطين، تزامنا مع استمرار انعقاد الدورة الـ219 للمنظمة في باريس في الفترة بين 13 و27 مارس الجاري.



وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المالكي، شدد على أهمية الحفاظ على المدارس والمرافق التعليمية والمعالم التاريخية والدينية، وصون المقدسات الفلسطينية، ومواصلة العمل على تعزيز المؤسسات التعليمية والثقافية، من خلال تقديم الخدمات وتنمية المهارات والكفاءات في التعليم.



وطالب "المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات عاجلة لمعاقبة إسرائيل، على جميع انتهاكاتها التي تخالف أحكام اتفاقيات اليونسكو، وإجراءاتها التي تتعمد تدمير الأماكن المقدسة ورفضها تعيين ممثل دائم لليونسكو".



كما شدد المالكي، على "ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمتابعة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وتدمير لمجالات عمل اليونسكو من مدارس وجامعات، ومؤسسات تعليمية وثقافية، وتراثية، وتعمد استهداف وإعدام الصحفيين والمثقفين".



ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 100 مدرسة وجامعة كليا، و295 مدرسة وجامعة جزئيا، بالإضافة إلى تدمير 142 مقرا حكوميا، بحسب حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.​​​​​​​



كما دمر مباني تاريخية من بينها المسجد العمري في جباليا (شمال)، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومسجد الشيخ شعبان، وجامع الظفر دمري في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، ومقام الخضر في مدينة دير البلح، ومسجد خليل الرحمن في خانيونس (جنوب)، ومركز مخطوطات.