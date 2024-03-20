 اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي لتخصيص 1.1 مليار دولار من حزمة الإنقاذ - بوابة الشروق
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اتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي لتخصيص 1.1 مليار دولار من حزمة الإنقاذ

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 11:46 ص
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص 1ر1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، "توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في باكستان".

وجرى انتشال الاقتصاد الباكستاني من حافة الهاوية وسط مخاوف من التخلف عن السداد حيث وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.

وتلقت باكستان بالفعل 9ر1 مليار دولار من البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي تم توقيعه في يوليو الماضي.

وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، قبل الاتفاق مع الصندوق، إلى مستوى منخفض للغاية.

وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان تحسن في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى. ومع ذلك، تحتاج الحكومة الباكستانية الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية العميقة.

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