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خفضت السعودية حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي بنسبة 3% (4 مليارات دولار)، لتبلغ 5ر127 مليار دولار (478 مليار ريال)، مقابل 5ر131 مليار دولار (493 مليار ريال) بنهاية ديسمبر الذي سبقه.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" السعودية والتي نشرتها اليوم الأربعاء، تأتي المبيعات السعودية بعد سلسلة مشتريات استمرت ستة أشهر بقيمة إجمالي 4ر23 مليار دولار، امتدت منذ يوليو 2023.

وحلت السعودية بحلول نهاية يناير الماضي في المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية 15% (5ر16 مليار دولار)، حيث كان رصيدها 111 مليار دولار نهاية يناير 2023.