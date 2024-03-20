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مؤسسة ليبية تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:16 م
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن الوضع الاستثماري للمؤسسة في مصر جيد، مؤكدة سعيها لتطوير استثماراتها مستقبلًا في البلد الشقيق.

ونفى المستشار الإعلامي للمؤسسة، لؤي القريو، أن تكون المؤسسة قد ضخت مؤخرًا 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر، قائلًا: «إن ما تردد بالخصوص لا أساس له، ولا يعد عن كونه إشاعة».

وأضاف أن نشاط المؤسسة الاستثماري القائم في مصر جيد، مع الأمل في تطويره مستقبلاً في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح شعبيهما.

ودعا المستشار الإعلامي للمؤسسة، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء مثل هذه الأخبار من مصادرها الرسمية، وذلك بحسب ما نشرته بوابة «الوسط» الليبية.

وتداولت بعض وسائل الإعلام الأنباء الخاصة بضخ 5 مليارات، بالتزامن مع مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار في فعاليات معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024»، الذي أقيم خلال الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس الجاري.

ونشرت تصريحًا منسوبًا لمؤسسة الاستثمار يفيد بـ«رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر».

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