مستشار الرئيس الفلسطيني: جاهزون للتعاطي بكل إيجابية ممكنة من أجل إنجاح اتفاق غزة

أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود الهباش، عن تقديره البالغ للدور الذي قام به الوسطاء في مصر وقطر وواشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، إن «الأولوية الأولى والأهم هي وقف العدوان، بغض النظر عن التفاصيل الواردة بالاتفاق».

وأضاف: «أهل غزة ينبغي أن يسمع لهم وينبغي أن يكون رأيهم قطاعًا، هم لا يهتمون بالتفاصيل، فكل ما يسيطر على وعيهم وتفكيرهم هو وقف الحرب والتقاط الأنفاس».

وأكد أن السلطة جاهزة للتعاطي بكل إيجابية ممكنة، وبكل ما أوتيت من طاقة، معنويًا وماديًا، من أجل ضمان نجاح الاتفاق، وقطع الطريق على نتنياهو وزمرة الإرهاب التي تحكم في إسرائيل.

وفي سياق متصل، شدد على أن الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال «حق أصيل»، مؤكدًا أن إطلاق سراح القيادات والرموز والقيادات الفصائلية والتنظيمية بمختلف توجهاتهم أولوية بالنسبة للشعب والقيادة الفلسطينية.

وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يضع قضية الأسرى في صلب الاهتمام الرسمي الفلسطيني، وخاض مفاوضات وعقد لقاءات وبذل جهودًا لإنجاز تحرير كامل للأسرى.

وأكمل: «لا نرى إمكانية لتحقيق سلام حقيقي مادام هناك معتقل فلسطيني أو عربي واحد في السجون الإسرائيلية، ونرفض إبعاد أي فلسطيني خارج الوطن ووضع الشروط على أي معتقل».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

من جانبها، أكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».