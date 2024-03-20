استئناف رسوم الاتحاد الأوروبي على الصادرات الزراعية الأوكرانية

من المقرر إعادة فرض رسوم الاتحاد الأوروبي على الصادرات الزراعية الأوكرانية، حسبما اتفق مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى القرار بعد محادثات ماراثونية في بروكسل.

ورفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية الأوكرانية في عام 2022 في خطوة تضامنية لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الغزو الروسي واسع النطاق.

وخطط التكتل في الأصل لتمديد التعليق، الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024 ، حتى عام 2025 ، على الرغم من الجدل الكبير المحيط بصادرات الحبوب ، من بين سلع أخرى ، من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.