غرفة الإسكندرية تلتقي سفيرة الدنمارك لبحث سبل التعاون بين الجانبين

عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور سفيرة الدنمارك آنه دورته ريجلسن، وعمرو النجار القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية.

وتضمن اللقاء، بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات، خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية، وجرى بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.

ومن جانبها، رحبت سفيرة الدنمارك آنه دورته ريجلسن، بالعمل على تعزيز التعاون وحث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر، وتنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية، خاصة وأن الدنمارك لديه العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.