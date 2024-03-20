192 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم

تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الساعات الأخيرة 192 شاحنة مساعدات وبضائع من معبري رفح البري وكرم أبو سالم.

وكشف مصدر في شمال سيناء تفاصيل مرور الشاحنات، ومنها 49 شاحنة تم تسليمها من معبر رفح البري، وتضم" 4 شاحنات سولار، 4 شاحنات غاز، 5 مستلزمات طبية، 17 مواد غذائية، و19 شاحنة قطاع خاص تضم 1 سولار للأونروا، 1 ،ندومي، 3 سكر، 4 أرز، 2 صلصة، 2 أكواب بلاستيك، 1 حلاوة، 1 منديل ورق، 1 بسكويت، 1 جبنة، 1 طحينية و1 بلاستيك".

وأضاف المصدر أنه تم تسليم، 143 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، وتشمل 109 مساعدات منها، "18 مواد غذائية، 5 مياه، 1 بامبرز، 3 ملابس و،حذية، 17 مراتب، 2 بطاطين، 31 دقيق، 8 مستلزمات طبية، 1 أدوية، 1 خيم، 1 نايلون، 2 مواسير، 1 سكر، 1 خضار مجمد، 1 بسكويت، 1 معكرونة و 15 شاحنة إمارات".

كما تضمت الشاحنات 34 شاحنة قطاع خاص تشمل، " 4 سكر، 1 ليمون، 2 ثوم، 2 بامبرز، 1 نايلون و 1 حلاوة، 2 أرز، 6 دجاج مجمد، 1 خضار مجمد، 9 زيت طعام، 1 برتقال، 1 صلصة، 2 بسكوت و1 أندومي".